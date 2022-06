Regel-Revolution in Italien: Endspiel um die Meisterschaft möglich!

In der italienischen Serie A kann es ab kommender Saison unter Umständen zu einem entscheidenden Playoff-Spiel um die Meisterschaft kommen. Darauf einigte sich der Fußballverband FIGC bei einer Sitzung in Rom.

Voraussetzung dafür ist demnach, dass die Mannschaften auf Platz eins und zwei nach dem letzten Saisonspieltag punktgleich sind. Dann tragen die beiden Teams ein zusätzliches Spiel um den Scudetto aus. Sollte es darin nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Außerdem bestätigte der Rat am Dienstag die bislang bereits geltende Regelung von fünf möglichen Einwechslungen beziehungsweise sechs, wenn es eine Verlängerung gibt. Zudem dürfen ab der kommenden Saison auch die zweiten Mannschaften der Erstligaklubs in der dritten Liga Serie C antreten. (dpa/pw)