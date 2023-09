Neue Posse im Kuss-Skandal: Suspendierung von Rubiales blockiert

Das Chaos um den Kuss-Skandal von Luis Rubiales geht weiter. Eigentlich sollte Spaniens Verbands-Boss suspendiert werden, doch der Vorgang gestaltet sich schwierig.

Das oberste Sportgericht Tad hat eine Suspendierung von Rubiales blockiert. Die Richter hätten entschieden, ein Verfahren nur wegen eines „schweren“ Fehlverhaltens gegen den Sportfunktionär zu eröffnen, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien übereinstimmend am Freitagabend.

Suspendierung nur bei „sehr schweren“ Fehlverhalten

Eine Suspendierung durch die Sportbehörde CSD wäre nur möglich gewesen, wenn das Gericht das Verfahren wegen eines „sehr schweren“ Fehlverhaltens zugelassen hätte. Sollte der Tad Rubiales für schuldig befinden, könnte er wegen des nur „schweren“ Fehlverhaltens auch nur für zwei Jahre gesperrt werden.

Sportminister Miquel Iceta bedauerte, dass der CSD Rubiales nicht mehr direkt suspendieren könne. Allerdings werde die Sportbehörde nun beim Tad beantragen, dass das Gericht den Sportboss für die Dauer des Verfahrens suspendiere, sagte Iceta in einer ersten Reaktion auf die Entscheidung der Richter bei einer Pressekonferenz am Abend in Barcelona. Diese Möglichkeit sei gesetzlich vorgesehen. „Wir werden mangelnden Respekt vor den Rechten von Frauen nicht tolerieren“, sagte Iceta.

Spanische Medien veröffentlichten kurz darauf eine Erklärung, die Rubiales verbreitet habe. Darin kritisiert er Icetas Worte, ohne ihn namentlich zu erwähnen. „Ich bin besorgt, dass einige von denen, die die Gewaltenteilung in unserem Land wahren sollten, Partei ergreifen und Druck auf mich ausüben, statt sich herauszuhalten und die Justiz mit allen Garantien walten zu lassen“, heißt es in dem längeren Text. Erneut klagte Rubiales in der Erklärung, er werde „politisch und medial gelyncht“.

FIFA: Bereits Diszplinarverfahren gegen Rubiales eingeleitet

Sein Amt ausüben kann er zunächst weiter nicht, weil die FIFA vergangenen Samstag schon ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet und den 46-Jährigen für zunächst 90 Tage suspendiert hat. Der RFEF wird derzeit von Interimspräsident Pedro Rocha geleitet. Auch der Verband fordert Rubiales‘ Rücktritt.

Rubiales hatte bei der Siegerehrung der spanischen Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Der Funktionär war anschließend immer stärker unter Druck geraten, viele hatten in Spanien seinen Rücktritt gefordert. In einer wütenden Rede vor einer außerordentlichen Generalversammlung des RFEF hatte Rubiales dies vergangenen Freitag jedoch abgelehnt. Der Kuss sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, bekräftigte er. Hermoso hat das jedoch mehrmals bestritten. (dpa/ps)