„Neue Herausforderung”: Stürmer verlässt Werder – Wechsel nach Stuttgart?

U21-Nationalspieler Nick Woltemade wird Werder Bremen verlassen. „Es ist der Zeitpunkt gekommen, auch dank meiner Erfahrung in Elversberg, ab Sommer eine neue sportliche und persönliche Herausforderung anzunehmen“, schrieb der 22-Jährige auf Instagram.

Medienberichten zufolge befindet sich der VfB Stuttgart in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Stürmer.

Woltemade spielt seit 2010 für Werder.

Geht Nick Woltemade zum VfB Stuttgart?

Bei den Fans und dem Verein wolle er sich für die langjährige Unterstützung bedanken, so Woltemade. In der vergangenen Saison wurde er an den damaligen Drittligisten SV Elversberg ausgeliehen. In 31 Spielen steuerte Woltemade zehn Tore und neun Assists bei – am Ende feierte er mit den Saarländern den Aufstieg in die 2. Bundesliga, danach folgte die Rückkehr zu Werder.

In dieser Saison kam Woltemade in bisher 23 Liga-Spielen für die Bremer zum Einsatz, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei allerdings nicht. Abgeschlossen habe Woltemade mit seinem Heimatverein aber noch nicht. „Es liegen noch sieben Spiele vor uns“, schrieb er.