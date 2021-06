Neue DFL-Beschlüsse: Bis zu sechs Wechsel ab sofort möglich

Viel komplett Neues kam erwartungsgemäß nicht rum bei der gestrigen Tagung der DFL, einige Änderungen gab es dann aber doch.

So haben die Klubs fortan die Möglichkeit auf fünf (Liga) bis hin zu gar sechs Spielerwechseln (Pokal, Relegation), je nach Wettbewerb. Um in der Schlussphase viele taktische Wechsel zu unterbinden, sieht die Regel vor, dass jede Mannschaft mit ihren fünf Wechseln maximal drei Möglichkeiten (einschließlich der Halbzeitpause) hat, das Spiel zu unterbrechen. Sollten beide Mannschaften zur selben Zeit einen Wechsel vornehmen, zählt das als je eine Unterbrechung pro Team.

Bei Verlängerungen käme ein sechster Wechsel dazu

Nicht genutzte Wechsel nehmen die Mannschaften mit in eine etwaige Verlängerung. Wenn der entsprechende Wettbewerb eine zusätzliche Auswechslung in der Verlängerung vorsieht, wäre ein sechster Wechsel möglich.

Abbruch-Szenario wird in den nächsten zwei Wochen besprochen

Zudem wurde einstimmig mit einer Enthaltung die Absicht bekräftigt, die laufende Saison inklusive Relegation vollständig auszutragen, soweit dies rechtlich zulässig möglich ist, und falls notwendig über den 30. Juni hinaus im Juli fortzusetzen. Was geschehen soll, wenn ein Abbruch notwendig wird, will die DFL in den kommenden zwei Wochen festzurren.

Kurzfristiger Stadion-Umzug möglich

Und schließlich gibt es im weiteren Verlauf der Saison 2019/20 die Möglichkeit, ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen.