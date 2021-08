Neue Corona-Fälle: Neben Zweitliga-Profi auch Nationalspieler infiziert

Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Neben dem deutschen Zweitliga-Profi Danny Blum vom VfL Bochum wurde auch der slowakische Nationalspieder Miroslav Stoch vom griechischen Erstligisten PAOK Saloniki positiv auf das Coronavirus getestet.

Blum hatte sich vor dem Trainingsauftakt mit dem Coronavirus infiziert. Der Spieler befinde sich seit dem positiven Test am vergangenen Samstag in häuslicher Quarantäne und ist symptomfrei, das gab der Klub am Montagnachmittag bekannt.

Kontakt zwischen Blum und seinen Teamkollegen habe es vor den Tests nicht gegeben. Alle weiteren Ergebnisse der ersten und zweiten Testreihe seien negativ ausgefallen. Von den Spielern und Teammitgliedern waren am Samstag und Montag im „Drive-in-Verfahren“ aus ihren Autos heraus Abstriche genommen worden.

Alle Maßnahmen finden „in enger Abstimmung zwischen der medizinischen Abteilung des VfL sowie den örtlichen Gesundheitsbehörden statt“.

Auch der slowakische Nationalspieler Miroslav Stoch ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der 30-Jährige am Montag auf Instagram, nachdem sein griechischer Klub PAOK Saloniki am Vortag einen positiven Test ohne Namensnennung bekannt gegeben hatte.

Der Erstligist teilte mit, dass der frühere Profi des FC Chelsea leichte Symptome zeige und sich in Quarantäne befinde. Laut Stoch seien die Tests bei seiner Familie, der Mannschaft und den Mitarbeitern jedoch negativ ausgefallen. (sid/nis)