„Nehme sowas mit Humor“: Hummels in Rom weiter nur Zuschauer

Mats Hummels muss weiter auf sein Debüt bei seinem neuen Klub AS Rom warten. Der Weltmeister von 2024 saß auch beim 0:1 (0:0) im Heimspiel gegen Meister Inter Mailand 90 Minuten auf der Bank. Der 35 Jahre alte Hummels war am 4. September zur Roma gewechselt, seither spielte er in sieben Pflichtspielen keine einzige Minute. „Ich nehme sowas mit Humor“, schrieb er dazu kürzlich bei Instagram.

Durch den Treffer des Argentiniers Lautaro Martinez (60.) bleibt die Roma bei erst zwei Saisonsiegen im Tabellenmittelfeld stecken. Die Gäste aus Mailand, bei denen der deutsche Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde, bleiben dagegen mit 17 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter SSC Neapel (19).

Roms Trainer Ivan Juric hatte zuletzt erklärt, Hummels sei „noch nicht zu 100 Prozent fit“ und brauche Zeit, um nach der späten Verpflichtung seine Form zu finden. Anschließend war der ehemalige Dortmunder dann von einer Erkältung zurückgeworfen worden. Hummels war noch von Jurics Vorgänger Daniele De Rossi nach Rom geholt worden.

Vor dem Spiel gegen Inter zeigte sich Hummels bei Instagram mit seinem Pokal für das „Champions League Team of the Season“ und schrieb unter das Foto: „Mehr Champions League Team of the Season Trophäen als Spielminuten bisher.“ Dazu der Verweis, das mit Humor zu nehmen wir er selbst auch. (sid)