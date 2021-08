Natur pur: Mit Kettensäge! So urlaubt ein Bundesliga-Star

Mit Fußballer-Klischees hat er eh nicht so. Erling Haaland glänzt nicht dank Tattoos oder Frisur-Exzessen, der Stürmer-Star des BVB will Fußball spielen. Punkt. Auch im Urlaub gibt’s beim 19-Jährigen keine Parallelen zu gängigen Vorurteilen.

Kein Trip nach Südeuropa, keine Reise in die Karibik – Erling Haaland erholt sich zu Hause in Norwegen von den Corona-Strapazen und seinen ersten Monaten in Dortmund, in der Bundesliga.

BVB-Star Erling Haaland: Urlaub in Norwegen mit Kettensäge

Und er liegt auch nicht auf der faulen Haut, sondern packt mit an: Auf Instagram postete er jetzt ein Bild, wie er mit Papa Alfie in einem Fluss steht und mit der Kettensäge einem umgefallenen Baum zu Leibe rücken will.