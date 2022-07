Bittere Nachricht vor EM-Hit gegen Spanien: DFB-Torjägerin hat Corona

Was für ein bitterer Zeipunkt! Torjägerin Lea Schüller ist bei der EM in England positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der DFB einen Tag vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (Dienstag, 21 Uhr/ARD und DAZN) in London mit.

„Die Angreiferin vom FC Bayern München verspürt nur leichte Symptome. Sie wurde umgehend isoliert. Über eine Rückkehr in das EM-Turnier wird je nach Verlauf entsprechend den medizinischen Vorgaben und in enger Rücksprache mit der UEFA entschieden“, hieß es.

Die Bundesliga-Torschützenkönigin Schüller hatte beim 4:0 gegen Dänemark zum Auftakt ein Tor erzielt. Die 24-Jährige ist als Sturmspitze eine Leistungsträgerin der Mannschaft und erzielte in bisher 40 Länderspielen 26 Tore.

DFB-Frauen im EM-Spiel gegen Spanien ohne Lea Schüller

Womöglich darf nun Kapitänin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) von Beginn an ran, nach Knieverletzung und Corona-Infektion in der Vorbereitung war die 115-malige Nationalspielerin zunächst weiter als Edeljoker eingeplant. Auch Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) wäre eine Option. (dpa/pw)