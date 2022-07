„Großartige” DFB-Abräumerin möchte diesen Bayern-Star treffen

Nationalspielerin Lena Oberdorf würde gerne einmal Bayern-Star Joshua Kimmich persönlich kennenlernen. Nach dem Österreich-Spiel bekam sie eine Menge Lob von der Bundestrainerin.

„Ich glaube, ich würde mich gerne mit Kimmich austauschen, weil er auch so ein bisschen das verkörpert: diese Emotionen im Spiel, niemals aufgibt, in jeden Zweikampf nochmal reingeht, jeden Laufweg nochmal macht. Ich glaube, dass unsere Spielideen ganz gut zusammenpassen“, sagte die defensive Mittelfeldspielerin nach dem 2:0 der DFB-Frauen gegen Österreich im EM-Viertelfinale.

Voss-Tecklenburg lobt Oberdorf

Die 20-Jährige vom VfL Wolfsburg glänzte beim Halbfinaleinzug als Abräumerin im defensiven Mittelfeld – eine Position, auf der auch der 27 Jahre alte Kimmich oft beim FC Bayern oder in der Nationalmannschaft eingesetzt wird.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schwärmte nach dem Spiel von Oberdorf: „Was sie in ihren jungen Jahren gespielt hat, mit einer Reife, mit einer Intensität, mit einer Lust, Bälle zu erobern und diese Defensivlust zu feiern und das auf ihre Mitspielerinnen zu übertragen, das war klasse. Auch in der Vorwärtsbewegung hatte sie viele gute Momente. Sie hat ein ganz, ganz großartiges Spiel gemacht. Mit Anfang 20 so eine reife Leistung zu zeigen in einem EM-Viertelfinale, das beweist, dass sie eine große Zukunft vor sich hat. Ich bin froh, dass sie für Deutschland spielt.“ (dpa/mvp)