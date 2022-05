Nach Double, vor EM: DFB-Spielerin Svenja Huth heiratet ihre Freundin

Auf Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg wartet nach ihrem sportlichen Erfolg diese Saison, mit dem Gewinn des DFB-Pokals so wie der Meisterschaft, auch privat das große Glück.

Svenja Huth wird noch vor der EM in England heiraten. Das bestätigte die 31-Jährige am Sonntagabend in der Sendung „Sportclub“ des NDR-Fernsehens: „Ich habe privat noch ein freudiges Ereignis, weil ich meine Freundin heiraten werde“.

Huth gewann am Wochenende mit ihrem Verein nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal. Im Endspiel besiegten die Wolfsburgerinnen den 1. FFC Turbine Potsdam mit 4:0.

An diesem Dienstag wird Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den erweiterten deutschen Kader für die EM vom 6. bis 31. Juli bekanntgeben. (dpa/brb)