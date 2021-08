Nationalspieler: Tah wünscht dem HSV den Aufstieg – und schließt Rückkehr nicht aus

Dass Jonathan Tah für den HSV aktiv war, ist schon eine Weile her: Von 2009 bis 2015 spielte der heutige Leverkusener an der Elbe und reifte anschließend zum Nationalspieler. Trotz seiner großen Ambitionen schließt der gebürtige Hamburger eine Rückkehr in den Norden nicht aus.

„Wer weiß. Sag‘ niemals nie“, sagte Tah im Interview bei Sport1 auf die Frage nach einer möglichen HSV-Rückkehr und verwies auf die Liebe zu seiner Heimat: „Hamburg ist meine Heimat und die schönste Stadt der Welt.“

Jonathan Tah: „Ich drücke dem HSV die Daumen“

Obwohl Tah seit nunmehr fast sechs Jahren bei Bayer Leverkusen spielt, hat er seinen ehemaligen Verein nicht aus den Augen verloren. „Ich drücke dem HSV natürlich die Daumen. Seit Jonas Boldt dort ist, verfolge ich das noch intensiver“, beschreibt der in Hamburg geborene Innenverteidiger bei Sport1 seine Beziehung zu den Rothosen und ergänzt mit Blick auf die laufende Saison: „Ich hoffe, dass der HSV aufsteigt. Dieser Verein und diese Stadt gehören in die erste Liga.“

Das könnte Sie auch interessieren: Tochter von Ex-HSV-Star Ailton verzichtet auf Werder und die Bundesliga

Bis es in Zukunft zu einer Rückkehr kommen könnte, hat der 25-Jährige allerdings noch einiges vor. Der Werkself-Kicker ist überzeugt, dass noch „viel Potenzial“ in ihm stecke und hat mittelfristig das Ziel, „der beste Jonathan Tah zu sein, der ich werden kann.“

Vor möglicher HSV-Rückkehr: Tah hat noch Ambitionen in der Nationalelf

Auch zu seinen Ambitionen in der Nationalelf äußerte sich der Verteidiger – und das trotz der Konkurrenz auf seiner Position ziemlich selbstbewusst: „Mein Anspruch ist es natürlich, dass ich auch bei der Nationalmannschaft spiele und meinen Teil dazu beitrage, dass wir wieder erfolgreich sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Allrounder Moritz Heyer im MOPO-Interview

Die beste Chance dazu hat Tah bereits im Sommer bei der Europameisterschaft – sofern er von Joachim Löw nominiert wird. Und wer weiß, vielleicht kehrt er dann irgendwann auch wieder in seine Heimat zurück.