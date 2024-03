Nanu? Völlig unbekannter deutscher Sender zeigt Champions League im Free-TV

Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Ein bisher völlig unbekannter Free-TV-Sender namens DF1 hat sich deutsche Rechte für die Champions League gesichert – und überträgt Spiele schon in dieser Woche im frei empfangbaren Fernsehen. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache: Das Spiel wird nicht live übertragen, sondern erst am Freitag im Re-Live ausgestrahlt.

Hintergrund ist eine Partnerschaft mit der Streaming-Plattform DAZN, die eigentlich einen Teil der deutschen Rechte an den Champions-League-Partien hält. DF1 zeigt laut dieser Vereinbarung, von der „Bild“ zuerst berichtete, ab sofort jede Woche ein Champions-League-Spiel zeitversetzt im Free-TV.

DF1 zeigt Real Madrid gegen RB Leipzig im Free-TV

Den Auftakt macht diesen Freitag (8. März) ab 20 Uhr den Achtelfinal-Rückspiel-Kracher Real Madrid gegen RB Leipzig von Mittwochabend. Nächste Woche soll dann etwa Borussia Dortmund gegen die PSV Eindhoven in voller Länge bei DF1 laufen.

„Die UEFA Champions League ist zweifellos der prestigeträchtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Mit der K.o.-Phase setzt eine ganz besondere Atmosphäre ein. Wir sind unglaublich stolz und dankbar, die verbleibenden 16 Mannschaften auf dem Weg zum großen Finale am 1. Juni 2024 in London begleiten zu können“, wird Geschäftsführer David Müller zitiert.

TV-Rechte sind für Fußballfans in Deutschland in den letzten Jahren zu einem lästigen und teuren Thema geworden. Wer in dieser Saison alle Spiele der Champions-League ansehen möchte, benötigt Abos bei DAZN und Amazon Prime, für die 1. und 2. Bundesliga kommt dann auch noch Sky dazu. Fußball im Free-TV gibt es mittlerweile nur noch äußerst selten zu sehen.