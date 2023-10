Nagelsmann schwärmt von DFB-Elf und gibt EM-Versprechen

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat ein „absolut positives Fazit“ der USA-Reise der Nationalmannschaft gezogen. „Julian Nagelsmann war genau der Richtige, ein Glücksfall – auch mit seiner Art, an Dinge ranzugehen“, sagte Völler nach dem 2:2 gegen Mexiko in Philadelphia zum Abschluss der Tour über den neuen Bundestrainer, der den Fans in Deutschland ein Versprechen gab.

„Aufbruchstimmung oder Euphorie, das wird immer schnell gesagt – wir arbeiten daran“, ergänzte Völler: „Wir müssen an uns glauben, dass wir es können.“ Das habe die Mannschaft im ersten Spiel gegen die USA (3:1) bewiesen, gegen Mexiko „war es ein bisschen fahrlässig das ein oder andere Mal.“

Füllkrug trifft in beiden Spielen – Nagelsmann schwärmt

Nichtsdestotrotz „ist die Qualität da, dass wir es gegen die Türkei in Berlin wieder besser machen“, führte der einstige Teamchef aus. Nagelsmann habe „schon neue Ideen, das weiß ich, ich war schon bei ihm in der Trainerkabine. Jetzt weiß er, was es bedeutet, Bundestrainer zu sein und kann ein paar Wochen durchatmen.“

Besonders angetan hat es dem früheren Nationalstürmer sein „Erbe“ Niclas Füllkrug, der im elften Länderspiel sein neuntes Tor erzielte. „Es geht nicht besser, das ist super, deswegen ist er dabei. Ich freue mich für ihn, das gibt auch Selbstvertrauen für Dortmund, schön.“

Auch Julian Nagelsmann selbst zieht ein durchweg positives Fazit nach seinen ersten beiden Spielen. „Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die so schnell Dinge umsetzt”, sagte der neue Bundestrainer nach dem Spiel gegen Mexiko. „Ich war absolut begeistert, deshalb mache ich mir keine Sorgen.“ Seine beruhigenden Worte an die Fußball-Nation wählte Nagelsmann nach elf Tagen Amerika-Abenteuer mit Bedacht. „Ich habe eine totale Einheit gesehen“, berichtete er, „sowohl im Hotel, obwohl man sich davon nicht blenden lassen darf, als auch auf dem Platz.“

„Werden erfolgreich sein“: Nagelsmann macht vor der EM mut

In der Tat können das 3:1 gegen die USA und das Unentschieden gegen Mexiko trotz einiger Abwehrwackler auf dem Weg zur Heim-EM 2024 als Mutmacher dienen. Der Neuanfang nach der Entlassung von Hansi Flick ist gelungen. „Ich weiß, dass wir erfolgreich sein werden“, sagte Nagelsmann, der direkt nach dem Abpfiff noch eine Team-Ansprache im Lincoln Financial Field hielt: „Das habe ich auch der Mannschaft gesagt.“

Im November geht es mit Länderspielen gegen die Türkei in Berlin und gegen Österreich in Wien weiter. Nagelsmann will bis dahin mit seinen Spielern in Kontakt bleiben, er versicherte: „Dann werden wir eine weiter verbesserte Mannschaft sehen.“ (sid/mg)