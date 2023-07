Nächster Top-Transfer: Liverpool-Kapitän Henderson wechselt nach Saudi-Arabien

Wiedersehen in Saudi-Arabien: Auch Kapitän Jordan Henderson vom FC Liverpool wechselt nach Saudi-Arabien und schließt sich dort Al-Ettifaq mit Reds-Legende Steven Gerrard auf dem Trainerstuhl an. Liverpool bestätigte den erwarteten Transfer am Donnerstag.

Der englische Fußball-Nationalspieler Henderson soll dem Klub von Teammanager Jürgen Klopp rund 14 Millionen Euro Ablöse einbringen. Hendersons Vertrag bei den Saudis soll mit rund 800.000 Euro pro Woche dotiert sein.

Nach Keita und Milner verlässt auch Henderson Liverpool

Der 33-Jährige war 2011 vom AFC Sunderland an die Anfield Road gewechselt und hatte vier Jahre später das Kapitänsamt von Gerrard übernommen. 2019 führte Henderson Liverpool zum Champions-League-Titel, im Folgejahr sicherte sich die Elf von Klopp den englischen Meistertitel.

Der Coach baut sein Mittelfeld für die kommende Saison um. Neben Henderson haben unter anderem auch Naby Keita (Werder Bremen) und James Milner (Brighton & Hove Albion) Liverpool verlassen. Dafür kamen Dominik Szoboszlai aus Leipzig und der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister aus Brighton.

Henderson ist der nächste hochkarätige Neuzugang für die milliardenschwere saudi-arabische Liga. Dort stehen unter anderem bereits Weltstar Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino oder N’Golo Kante unter Vertrag.