Die Dortmunder Ergebnis-Achterbahnfahrt geht weiter – zur Ärgernis der Schwarz-Gelben war am Sonntag mal wieder ein ernüchterndes Resultat an der Reihe. Beim FC Augsburg spielte der BVB nur 1:1, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München wächst damit auf acht Punkte. Ein Sololauf wurde zur ansehnlichsten Szene des Spiels – doch sie reichte den Dortmundern nicht.

Es lief die 35. Minute, als BVB-Ass Thorgan Hazard seine Gegenüber ganz alt aussehen ließ. Angespielt auf der rechten Außenzeite zog er in den Strafraum ein, umkurvte erst Mads Pedersen und dann Felix Uduokhai wie Fahnenstangen und schloss überlegt zum 1:0 ins lange Eck ab.

Bundesliga: Dortmund spielt nur 1:1 in Augsburg

Zuvor und auch im Anschluss an das Traumtor hinterließ der Gastgeber aus Augsburg einen guten Eindruck, die beste Chance für die Fuggerstädter vergab Ex-HSV-Stürmer Michael Gregoritsch per Kopf in der Anfangsphase, als er den Ball nach einer Ecke knapp neben den Pfosten setzte (10.).

Hundertprozentig sattelfest wirkte der BVB auch in Durchgang zwei nicht – die besseren Chancen hatte das Team von Marco Rose aber auf seiner Seite. Julian Brandt verpasste per Fernschuss den Blitzstart (46.), dann scheiterte Donyell Malen erst an der Latte (51.) und dann aus kurzer Distanz am Außennetz (55.).

War es das mit den Titelchancen für den BVB?

Augsburg blieb mutig, doch nicht zuletzt Noah Sarenren Bazee fehlte zunächst das Glück im Abschluss (71.). Sieben Minuten später machte er es dann besser – und traf aus kurzer Distanz mit dem Köpfchen, weil Dortmund zuvor den Ball nicht geklärt bekam (78.). Alles Anlaufen half dem BVB nicht mehr, die letzte Chance verpasste Youngster Youssouffa Moukoko (90.+1).

Und so geht das seit acht Pflichtspielen vorherrschende Dortmunder Ergebnis-Wechselbad (Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Remis) in die nächste Runde. „Wir haben gut gearbeitet und waren gut organisiert. Ich denke, der Punkt geht in Ordnung“, sagte Ausburgs Trainer Markus Weinzierl bei DAZN, während beim Gegner die Köpfe nach unten gingen. „Vorne müssen wir großen Aufwand betreiben, um ein Tor zu schießen. Hinten kassieren wir sie oft zu einfach“, ärgerte sich Coach Rose.

In der Liga bleibt der BVB mit sechs Zählern Vorsprung auf Rang drei zwar auf Kurs Champions League, die kurz wiederaufgekommenden Titelaussichten sind nun aber wieder passé.