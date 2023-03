Euphorie nach Sieg über Altona: Eimsbüttel meldet für die 4. Liga

Für die Tabellenführung über das Wochenende hinaus reichte es nicht – weil Sasel sie sich am Sonntag durch ein 4:1 gegen den HSV III zurückholte.

Weil der TSV genauso wie TuS Dassendorf aber kein Interesse hat, ist der Eimsbütteler TV – spätestens seit dem 2:0 gegen Altona 93 – der aussichtsreichste Kandidat der Oberliga Hamburg für den Aufstieg. Im Rahmen des Topspiels am Freitagabend wurde bekannt, dass der ETV für die Regionalliga meldet.

Bei Aufstieg: Eimsbüttel wird sich Platz mit HSV-U21 teilen

Die finanzielle Grundlage für diesen Schritt ist vorhanden, die jüngsten Erfolge sprechen dafür, dass der Tabellenzweite auch am Saisonende oben stehen wird. Und vor allem sollen auch die Spieler die Bereitschaft und Motivation gezeigt haben, das Ziel Aufstieg erreichen zu wollen, was angesichts des Mehraufwands in Liga vier nicht selbstverständlich ist.

Sieben Partien sind es noch, in der Aufstiegsrunde für die Regionalliga Nord würde der ETV Stand jetzt auf den SC Spelle-Venhaus, FC Oberneuland und Kilia Kiel treffen. Im Falle des Aufstiegs soll wohl auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage, Heimspielstätte auch der HSV-U21, gespielt werden.