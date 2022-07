Vom Training ausgeschlossen: Nächster DFB-Star bei Paris vor dem Aus

Wie zuvor schon bei Julian Draxler sollen sich nun auch bei Thilo Kehrer die Zeichen für einen baldigen Abschied vom französischen Meister Paris Saint-Germain mehren. Der Verteidiger gehöre nach der Rückkehr von einer Japan-Reise zu einer Gruppe von Spielern, die am Donnerstag nicht mehr am regulären Mannschaftstraining teilgenommen hätten, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ und danach auch der Sender „RMC Sport“.

Außer den deutschen Nationalspielern Draxler und Kehrer sollen vier weitere Profis zu den Akteuren zählen, die sich getrennt fit halten und demnach Kandidaten für einen baldigen Transfer sind. Draxler hatte zuletzt schon nicht mehr die Reise nach Japan mitgemacht.

Ob der neue Trainer Christophe Galtier beim Supercup-Spiel gegen den FC Nantes am Sonntagabend in Tel Aviv auf das deutsche Duo verzichtet, war zunächst unklar. Beide brauchen Spielpraxis, um sich für eine Nominierung für die WM-Endrunde in Katar im Herbst zu empfehlen.

Das könnte Sie auch interessieren: DFB-Star Draxler zu neureichem Premier-League-Klub?

Kehrer spielt seit vier Jahren für den ambitionierten Klub aus Paris und hat noch einen bis 2023 gültigen Vertrag. Als möglicher neuer Verein für den 25-Jährigen wird in Medienspekulationen aus Spanien der FC Sevilla genannt. Draxler war Anfang 2017 vom VfL Wolfsburg zu PSG gekommen, der Vertrag des 28-Jährigen läuft noch bis 2024. Angeblich hat Newcastle United Interesse an einer Verpflichtung. (dpa/pw)