Es hatte sich schon angedeutet, nun ist es auch offiziell: Bundestrainer Hansi Flick muss zum Abschluss des Dreierpacks in der WM-Qualifikation auf Marco Reus verzichten. Das bestätigte Flick bei der Pressekonferenz am Dienstag. Bereits beim Abschlusstraining der DFB-Auswahl am Morgen fehlte Reus auf dem Feld.

Wegen „leichter Knieprobleme“ fällt der Dortmunder am Mittwoch (20:45 Uhr/RTL) in Reykjavik gegen Island aus. Bei einer ersten Untersuchung sei zwar nichts zu erkennen gewesen, „aber er hat Probleme“, sagte Flick.

Schon wieder verletzt: Hansi Flick muss bei der WM-Quali gegen Island auf Marco Reus verzichten

Reus, der beim spektakulären 6:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Armenien seinen ersten Treffer im DFB-Trikot seit 27 Monaten erzielt hatte, dürfte als Zehner von Kai Havertz ersetzt werden. Der Champions-League-Gewinner vom FC Chelsea ist nach einem grippalen Infekt wieder voll einsatzfähig.

Das könnte Sie auch interessieren: DFB-Debüt: Karim Adeyemi (19) macht es wie Uwe Seeler

Außerdem fliegt der Wolfsburger Ridle Baku nicht mit nach Island, der U21-Europameister schaffte es nicht in den 23-köpfigen Kader. „Das hat aber nichts mit seiner Leistung zu tun“, betonte Flick. (sid/seb)