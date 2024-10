Nächste Pleite, nur Platz 14: Fliegt jetzt bei Manchester United der Trainer?

War’s das für ihn? Trainer Erik ten Hag muss beim Traditionsklub Manchester United immer mehr um seinen Job zittern. Durch das 1:2 (0:0) bei West Ham United rutschten die Red Devils in der Premier League auf den 14. Tabellenplatz ab. Nach neun Spieltagen hat United erst elf Punkte auf dem Konto.

Ein von Jarrod Bowen in der Nachspielzeit verwandelter Foulelfmeter (90.+2) besiegelte Manchesters Niederlage. Casemiro (81.) hatte zuvor den Rückstand durch Crysencio Summerville (74.) noch ausgeglichen.

Premier League: Manchester United verliert erneut – Chelsea gewinnt

Der FC Chelsea bleibt derweil nach einem knappen Sieg im Topspiel gegen Newcastle United in der Spitzengruppe. Die Nordlondoner gewannen an der heimischen Stamford Bridge dank der Treffer von Nicolas Jackson und Cole Palmer (47.) mit 2:1 (1:1). Für Jackson war es am neunten Spieltag bereits der siebte Saisontreffer. Für die Gäste hatte der Ex-Dortmunder Alexander Isak (32.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Der deutsche Coach Oliver Glasner gewann derweil mit Crystal Palace 1:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur. Jean-Philippe Mateta erzielte in der 31. Minute das Siegtor, bei den Spurs wurde Timo Werner in der 62. Minute eingewechselt. (sid)