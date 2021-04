Nächste Niederlage für Köln: Rauswurf? Ex-HSV-Trainer Gisdol hat keine Angst

Die Situation beim 1. FC Köln spitzt sich immer mehr zu. Sieben sieglose Spiele in Folge, Platz 16 in der Bundesliga-Tabelle – und Trainer Markus Gisdol ist nicht mehr unumstritten. Der frühere HSV-Coach glaubt trotz alledem weiter fest daran, in seinem Job zu bleiben – und an den Klassenerhalt mit den Kölnern. Daran änderte auch die jüngste 0:1-Niederlage in Wolfsburg nichts.

In seinem Amt fühlt sich Gisdol weiter sicher. „Das ist ein Thema, über das ich mir wirklich keine Gedanken mache“, sagte der 51-jährige Coach nach der Pleite in Wolfsburg. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Ablösung von Gisdol gegeben, eine Jobgarantie von Sportchef Horst Heldt gibt es nicht mehr.

1. FC Köln: Ex-HSV-Trainer Markus Gisdol hat keine Angst vor Rauswurf

Der Kölner Trainer macht sich aber keine Sorgen um seinen Posten. Mehr noch: Er glaubt nach wie vor fest an den Klassenerhalt. „Es gilt, nicht zu jammern“, stellte Gisdol klar. „Wenn wir nur die Leistung betrachten, haben wir heute ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht war es sogar besser als gut.“ Am Ende stand Köln aber wiederum mit leeren Händen da.

Das könnte Sie auch interessieren: Anpfiff verzögert – Bayern-Keeper Neuer flickt Tornetz mit einem Handtuch

Aktuell trennt den Klub nur noch die bessere Tordifferenz von einem direkten Abstiegsplatz. Für Gisdol ist das trotzdem weiterhin Anlass für Optimismus. „Wenn wir die Leistung der letzten beiden Spielen halten können, ist es für uns möglich, schnell zu punkten“, ist er sich sicher. „Wir haben alles in der eigenen Hand. Die Jungs werden nach diesem Spiel sicherlich nicht weniger Selbstvertrauen haben als vor dem Spiel.“

Markus Gisdol glaubt an Klassenerhalt mit dem 1. FC Köln

Nun gilt es aber, das umzusetzen. Spätestens am kommenden Wochenende muss auch etwas Zählbares herausspringen, denn dann geht es gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05. Verliert Köln auch gegen die Mainzer, dürfte wohl auch Gisdol anfangen zu zweifeln – am Klassenerhalt und an seiner Jobsicherheit. (rmy)