Nachts um 3.30 Uhr: Klopp klingelte im Siegesrausch Sir Alex Ferguson aus dem Schlaf

Mit 99 Punkten auf dem Konto feierte der FC Liverpool verdient die Meisterschaft in England. Dass Trainer Jürgen Klopp nicht gerade für leise Partys bekannt ist, war bereits aus Zeiten von Borussia Dortmund bekannt. Das bekam nun ausgerechnet ManUnited-Legende Sir Alex Ferguson zu spüren.

Im Feierrausch kam Klopp nämlich auf eine eher ungewöhnliche Idee. Der LFC-Trainer rief in der Meister-Nacht ausgerechnet bei Manchester-United-Legende Sir Alex Ferguson an. Und das, obwohl beide Vereine als verfeindet gelten und das in der Vergangenheit immer wieder deutlich wurde. Doch die Reaktion von Ferguson fiel alles andere als erbost aus – im Gegenteil!

Ferguson bedankt sich mit Video-Botschaft bei Klopp

In einer Videobotschaft, die die ManUnited-Legende veröffentlichte, sagte der einstige Trainer: „Ich vergebe dir, dass du mich um 3.30 Uhr angerufen hast, um mir zu sagen, dass ihr die Liga gewonnen habt.“ Und weiter: „Der Gewinner, Jürgen Klopp. Fantastisch. Du hast es durch und durch verdient. Die Leistung deines Team war fantastisch. Deine Persönlichkeit zieht sich durch den ganzen Klub. Es war eine großartige Leistung.“

Klopp revanchierte sich entsprechend und sagte, nachdem er zum Trainer des Jahres gewählt worden war: „Ich weiß, dass es als Liverpool-Trainer nicht angemessen ist, aber ich bewundere und liebe ihn.“ Da scheinen sich trotz der sportlichen Rivalität zwei gefunden zu haben. (NH)