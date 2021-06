Nach Zoff mit Trainer : Schalke suspendiert zwei Mittelfeld-Stars

Es hatte sich am Vormittag bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Der krisengeschüttelte FC Schalke 04 hat mit sofortiger Wirkung ein Duo aus dem Profi-Kader suspendiert!

Erwischt hat es Amine Harit und Nabil Bentaleb. Den beiden Akteuren wurde laut Sport1 ein Trainer zugeteilt, der sie abseits der Mannschaft fit halten soll.

Schalke 04: Mittelfeld-Stars Amine Harit und Nabil Bentaleb suspendiert

In zehn bis zwölf Tagen wollen der Klub und die Spieler noch einmal zusammenkommen und besprechen, ob der Denkzettel den gewünschten Effekt hatte.

Vorausgegangen waren Respektlosigkeiten gegenüber Trainer Manuel Baum während der Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:2). Harit war nach 38 Minuten, Bentaleb nach 77 Minuten ausgewechselt worden.

Schalke 04 nimmt Benjamin Stambouli in Schutz



Ungeschoren davon kam Benjamin Stambouli, von dem es zunächst hieß, er habe das Stadion noch während des Spiels verlassen. Das, so stellte der Klub jetzt klar, stimme schlicht nicht. „Benji hat enttäuscht auf seine Auswechslung in der Halbzeit reagiert – ja. Aber er hat nicht vorzeitig das Stadion verlassen, das ist schlicht eine Falschmeldung“, wird Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider am Dienstag in einer Vereinsmitteilung zitiert.