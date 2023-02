Elfer verballert, dann verletzt raus: Fehlt Mbappé PSG gegen die Bayern?

Zwei Fehlschüsse und eine Verletzung zur Unzeit: Kylian Mbappé und Paris St. Germain haben keine zwei Wochen vor dem Duell mit Bayern München einen denkwürdigen Abend erlebt. Der französische Meister gewann beim abstiegsgefährdeten HSC Montpellier am Mittwoch mühsam mit 3:1.

Eine Blessur von Superstar Mbappé wiegt aber möglicherweise schwer. Der Stürmer musste nach einem Schlag schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden, Mbappe hielt sich immer wieder die Rückseite des linken Oberschenkels. Am 14. Februar empfängt PSG die Bayern zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League, das Rückspiel in München steigt am 8. März.

„Nichts ernstes“: PSG-Trainer Christophe Galtier gibt Entwarnung nach Mbappés Auswechslung

„Wir denken, dass es nichts Ernstes ist“, sagte PSG-Trainer Christophe Galtier nach dem Spiel und gab damit eine erste Entwarnung. Es handele sich wohl um eine Prellung oder Quetschung an der Rückseite des Oberschenkels oder in der Kniekehle. Angesichts des vollen Spielplans wolle man „kein Risiko eingehen, es sieht nicht sehr schlimm aus“.

Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung hatte Mbappé auf kuriose Weise ungewohnte Abschlussschwächen gezeigt. Montpelliers Torhüter Benjamin Lecomte hielt zunächst einen Foulelfmeter des Vize-Weltmeisters, der aber wiederholt werden musste. Auch Mbappés zweiten Versuch wehrte Lecomte aber ab, den Nachschuss setzte er dann über das Tor (10.).

Kurz nach der Auswechslung des Topstars war auch für Sergio Ramos das Spiel beendet (31.), der Spanier musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Platz. Fabian (55.), Weltmeister Lionel Messi (72.) und Warren Zaire-Emery (90.+2) trafen für PSG, Arnaud Nordin (89.) verkürzte in der Schlussphase. (aw/sid)