Nach Unterschenkelbruch: Comeback von Neuer verzögert sich

Das Comeback von Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer verzögert sich einem Medienbericht zufolge. Wie der TV-Sender Sky am Freitag berichtete, wird der seit Dezember pausierende Nationaltorhüter nicht wie geplant am nächste Woche beginnenden Teamtraining teilnehmen.

Demnach ist auch fraglich, ob der 37-Jährige die Münchner auf die Asien-Reise vom 24. Juli bis 3. August begleiten wird. Neue Tests sollen in der kommenden Woche Aufschluss über Neuers Zustand geben. Am Donnerstag stehen am Trainingsgelände an der Säbener Straße für alle Spieler die obligatorischen Medizinchecks an. Am Freitag findet die Leistungsdiagnostik statt, bevor es ab Samstag zum fünftägigen Trainingslager an den Tegernsee geht.

Neuer-Genesung mit Auswirkungen auf Sommer-Zukunft

Neuer hat seit seinem Unterschenkelbruch, den er sich beim Ski-Tourengehen im vergangenen Dezember zugezogen hatte, kein Spiel mehr bestritten. Im Mai hatte der Keeper erstmals wieder torwartspezifische Übungen absolviert. Zum Start der neuen Bundesliga-Spielzeit wollte Neuer wieder die Nummer 1 im Münchner Tor sein.

Der deutsche Meister hatte im Winter auf Neuers Verletzung reagiert und den Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach als Ersatz verpflichtet. Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der abwanderungswillige Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper.

Das könnte Sie auch interessieren: Folgen von Corona: Beckenbauer-Enkel muss Karriere beenden – mit nur 22 Jahren

Sollte Neuer nicht rechtzeitig zum Saisonstart am 18. August fit werden, könnte das auch Folgen für Sommers Zukunft haben. Mit der Rolle des Ersatztorwarts dürfte sich der Schweizer gerade mit Blick auf die EM nicht zufrieden geben. Zuletzt hatte es deshalb Gerüchte um einen Wechsel gegeben. Medienberichten zufolge besitzt Sommer in seinem Münchner Vertrag eine Ausstiegsklausel. Zuletzt machten Meldungen die Runde, wonach Inter Mailand sich intensiv mit dem 34-Jährigen beschäftigen würde. (dpa/mg)