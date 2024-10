Nach mehr als 50 Jahren! NDR will beliebte TV-Sendung einstellen

Nach mehr als 50 Jahren steht die beliebte NDR-Sendung „Sportclub“ angeblich vor dem Aus. Nach einem Medienbericht soll der Norddeutsche Rundfunk planen, die Show zum Ende der laufenden Bundesliga-Saison im Mai 2025 einzustellen, berichtet die „Sport Bild“. Gegenüber der MOPO bestätigte der NDR, dass eine entsprechende Umstrukturierung seiner Sportredaktion bevorstehe.

Die „Sport Bild“ hatte berichtet, dass der NDR die Sonntagabend-Sendung „Sportclub“ einstellen wolle, da man „nicht mehr den Zeitgeist und den Geschmack“ des Publikums treffe. Darüber hinaus sei man als Landesrundfunkanstalt der ARD dazu angehalten, „verstärkt für Online-Formate und kostengünstiger zu produzieren“. Die letzte Folge würde mit Ablauf der Bundesliga-Saison im Mai 2025 produziert werden.

NDR: TV-Sendung „Sportclub“ nach 50 Jahren vor dem Aus

Entsprechende Pläne bestätigte der NDR auf MOPO-Anfrage, nannte aber keinen konkreten Details. „Die SportZone des NDR wird in Zukunft mehr als bisher in der Breite über den Sport in der Region und verschiedene Sportarten berichten, und zwar auf digitalen Wegen, um das Publikum vielfältig zu erreichen“, teilte der NDR der MOPO mit. Man wolle die Erfolge von bisherigen Livestream-Angeboten aus der ARD-Mediathek auch auf das Format des NDR-„Sportclub“ übertragen, heißt es.

Der NDR-„Sportclub“ gehört zu den beliebtesten Sportsendungen im Norden. IMAGO / Eventpress Der NDR-„Sportclub“ gehört zu den beliebtesten Sportsendungen im Norden.

„Noch in diesem Jahr wird die NDR Sportredaktion gemeinsam eine Struktur dafür entwickeln“, kündigte der NDR an. „Dafür brauchen wir Raum und auch Mittel, die wir umschichten. Der lineare Sportclub findet so eine Fortsetzung auf anderen Wegen und wird durch den aktuellen Prozess inhaltlich gestärkt.“ Konkrete Details zur Planung wolle man „in der ersten Jahreshälfte 2025“ veröffentlichen. „So lange“, versicherte der NDR gegenüber der MOPO, „wird es den Sportclub linear im NDR Fernsehen weiter geben. Alle Mitarbeitenden sind an diesem Prozess beteiligt und es wird in dieser Hinsicht keine Einsparungen geben, sondern eine Umschichtung. Die personellen und finanziellen Ressourcen bleiben insgesamt erhalten.“

NDR-„Sportclub“ läuft seit 1974 in Hamburg

Der NDR-„Sportclub“ wurde zur Fußball-WM 1974 in Deutschland gegründet und lief erstmals am 13. Januar 1974 im Fernsehen, damals noch unter dem Namen „Sport III“ bzw. „Sport 3“. Die Produktion des wöchentlichen 45-minütigen Regionalsport-Formats besteht seither über 50 Jahre ohne Unterbrechung. Das wechselnde Moderatoren-Quartett bilden derzeit Martin Roschitz, Sina Braun, Ina Kast und Ben Wozny, früher moderierten schon bekannte TV-Stars wie Gerhard Delling, Jörg Wontorra, Johannes B. Kerner, Reinhold Beckmann, Monica Lierhaus oder Alexander Bommes die Sendung.

Andere ARD-Sender haben in der Vergangenheit ebenfalls bereits ihre Sportsendungen eingestellt. Der „Sportplatz“ des Berliner Senders RBB lief 2017 zum letzten Mal, beim westdeutschen WDR wurde „Sport im Westen“ schon im Jahr 2017 durch das Hintergrundmagazin „Sport inside“ ersetzt.