Nach über 100 Tagen Zwangspause: Sancho feiert emotionales Comeback

Gegen Nottingham Forest war es endlich wieder soweit: Beim 2:0-Sieg von Manchester United wurde Jadon Sancho in der 63. Spielminute unter Beifall der Fans für Antony eingewechselt – nach mehr als 100 Tagen Pause.

Seit dem 22. Oktober vergangenen Jahres stand Sancho nicht mehr auf dem Platz, nachdem bei ihm körperliche wie mentale Probleme festgestellt worden waren. Um diese anzugehen, verordnete Trainer Erik ten Haag dem 22-Jährigen eine Zwangspause. Diese nutzte er zum individuellen Training in den Niederlanden.

Manchester United freut sich über Sancho-Comeback

„Ich fand es toll, dass die Fans ihm ihre Liebe geschenkt haben. Ich glaube, er hat es genossen, wieder auf dem Platz zu stehen. Er hat in den letzten Wochen in Carrington (Man Uniteds Trainingscenter; d. Red.) immer gelächelt. Ich hoffe, dass er diesen Prozess fortsetzen kann und natürlich, dass er einen großen Beitrag zur Saison leistet“, sagte ten Haag nach dem Spiel gegenüber „BBC“.

MOPO

Nachdem Sancho zu Dortmunder Zeiten in 137 Spielen 50 Treffer erzielte und 64 Assists besteuerte, kam der Stürmer in Manchester noch nicht auf seine Topleistungen. In bislang 53 Einsätzen schoss er lediglich acht Tore und gab vier Vorlagen. Im vergangenen Jahr war Sancho auch nicht für Englands WM-Kader nominiert worden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Stimmung am Kippen“: Timo Werner provoziert RB-Fans mit Geste

Woran der Leistungsabfall liegt, weiß weder ten Haag noch Sancho selbst. „Ich habe mehrere Gespräche mit Jadon geführt. Manchmal weiß man nicht, warum oder woran es liegt. Genau das versuchen wir jetzt zu erforschen und ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen“, erklärte der Trainer im Dezember.