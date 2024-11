Nach Tumor-Schock: Bundestrainer macht kranker Torhüterin Mut – und nominiert Ersatz

Die Tumor-Diagnose bei Maria Luisa Grohs hat auch Bundestrainer Christian Wück zutiefst betroffen gemacht. „Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass der Sport weit in den Hintergrund rückt, wenn es um die Gesundheit geht. Die Diagnose von Mala hat uns alle sehr bewegt und bewegt uns noch immer”, sagte der 51-Jährige im Rahmen seiner Nominierung für die letzten Länderspiele des Jahres.

Er stehe „mit Mala im persönlichen Austausch und auch mit ihrem Verein. Wir wünschen ihr von Herzen alles erdenklich Gute für ihren Heilungsweg. Unsere Türen bei der Nationalmannschaft stehen für sie immer offen.” Am Samstag hatte der FC Bayern verkündet, dass ein bösartiger Tumor bei seiner Stammtorhüterin (23) gefunden wurde.

Auch Stammtorhüterin Berger nicht dabei

Ann-Katrin Berger wird in den Länderspielen am 29. November in Zürich gegen EM-Gastgeber Schweiz (20.00 Uhr/ZDF) und am 2. Dezember in Bochum gegen Italien (20.30 Uhr/ARD) ebenfalls fehlen, die Olympa-Heldin erhält nach einer intensiven Saison eine Verschnaufpause. Im Tor sind daher Stina Johannes, Sophia Winkler und Rückkehrerin Ena Mahmutovic eingeplant.

Wücks Fokus liegt auf „testen“

Zudem stehen zwei Newcomerinnen im 23-köpfigen Kader: Toptalent Alara Sehitler (17) vom FC Bayern und Cora Zicai (19) vom SC Freiburg sind erstmals dabei. „Wir wollen jungen Spielerinnen die Chance geben, sich international zu beweisen”, sagte Wück. Innenverteidigerin Kathrin Hendrich kehrt nach einer verletzungsbedingten Pause zurück, nur auf Abruf steht indes unter anderem Sara Däbritz.

„Wir freuen uns sehr auf die letzten beiden Länderspiele des Jahres und den Vorgeschmack auf die Europameisterschaft in der Schweiz. Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, unterschiedliche Positionen zu testen und den Spielerinnenkreis zu erweitern”, sagte Wück. Versammeln wird sich das DFB-Team am kommenden Montag in Stuttgart, wo auf dem VfB-Gelände trainiert wird.