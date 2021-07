Nach Tottenham-Leihe: Lustlos-Kicker Bale „droht“ Real Madrid mit Rückkehr

Gareth Bale scheint auch in seiner alten Heimat Tottenham nicht glücklich zu werden. Der Waliser wurde zu Beginn der Saison von Real Madrid an seinen alten Klub, die Tottenham Hotspur, ausgeliehen. Der Grund dafür war, dass der 31-Jährige wieder mehr spielen wollte.

Denn bei Real Madrid war Bales Stammplatz auf der Bank. In eine Decke eingekuschelt, auf der Bank sitzend, sogar manchmal mit geschlossenen Augen. So sah man den Flügelstürmer unter Real-Trainer Zinedine Zidane am häufigsten.

Gareth Bale will letztes Vertragsjahr in Madrid verbringen

Das Ganze stachelte Bale sogar noch hoch, indem er bei der Feier seiner walisischen Nationalmannschaft über die EM-Qualifikation mit einer Wales-Flagge feierte. Diese war aber eine besondere: Die Flagge zierte der Schriftzug „Wales. Golf. Madrid. In der Reihenfolge“, was Fans und Medien erzürnte. Der für 101 Millionen Euro verpflichtete Madrilene spielte mehr Golf als Fußball in seiner letzten Zeit in Madrid.

Ein Fan hält die Flagge hoch, mit der Gareth Bale zuvor bei der walisischen Nationalmannschaft jubelte.

Daher ließ sich Bale ausleihen, um wieder mehr Spielzeit zu erhalten, und seine Lust auf Fußball zurückzugewinnen. Auch mit Hinblick auf die EM. Daher landete er per Leihe bei seinem alten Klub in Tottenham. Aber auch da wird er scheinbar nicht glücklich, denn seine gewünschte Spielzeit beschränkt sich auf bislang zwölf Einsätze (fünf Tore, zwei Vorlagen), wovon er nur sechsmal in der Startelf stand.

„Ich denke, der Hauptgrund, warum ich zu den Spurs gekommen bin, war in erster Linie, um Fußball zu spielen. Vor der Europameisterschaft wollte ich fit sein“, sagte der Waliser gegenüber „BBC“. „Der ursprüngliche Plan war, eine Saison bei den Spurs zu sein und nach der EM noch ein Jahr bei Real Madrid zu bleiben“, ergänzte er.

Tottenham guckt sich bereits nach Bale-Nachfolger um – Stuttgarter im Visier

Seine Leihe endet jetzt also im Sommer und der Plan von Bale dürfte einige Fans verwundern: Er will für sein letztes Vertragsjahr zu den Königlichen zurückkehren. Bei einem Jahresgehalt von 15 Millionen Euro will der Star-Stürmer Real auf der Tasche hocken und seinen Vertrag aussitzen.

Die Tottenham schauen sich derweil schon nach einem Ersatz für Bale für die kommenden Saison um. Dabei ist den Spurs unter anderem der Stuttgarter Nicolás González ins Auge gestoßen. Der Argentinier spielt aktuell eine gute Saison, erzielte sechs Treffer in 15 Einsätzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Neben dem 22-Jährigen beobachten die Lilywhites auch Jonathan Bamba. Der 24-jährige Franzose steht bei OSC Lille unter Vertrag.

Ob Bale bei Real spielen oder eher wieder den Schläger schwingen wird, bleibt offen. Wohin es den Rekordeinkauf der Madrilenen danach verschlägt, wird eine spannende Frage.