Schock-Nachricht für Cristiano Ronaldo: Erst vor wenigen Tagen wurde der Tod von Soraia Semedo, der Frau von CR7-Kumpel José Semedo, publik. Soraia wurde gerade einmal 36 Jahre alt, eine Infektion sorgte für den plötzlichen Tod. Nun äußert sich der portugiesische Superstar auf Instagram zum Schicksalsschlag.

„Es gibt Momente, in denen alles in den Hintergrund rückt, auch der Fußball“, leitet Ronaldo sein Statement ein. „Letzte Woche ist unerwartet ein fantastischer Mensch von uns gegangen, unsere liebe Soraia, eine wunderbare Mutter und Frau von einem der besten Freunde, die mir das Leben geschenkt hat.“

José Semedo und Ronaldo lernten sich einst in der Jugendakademie von Sporting Lissabon kennen, wo sie zwischen 1997 und 2003 gemeinsam große Teile ihrer fußballerischen Ausbildung genossen.

Einst rettete Ronaldo Semedos Karriere

Einmal soll Ronaldo seinem Kollegen gar die Karriere gerettet haben. Damals habe Semedo kurz vor dem Rauswurf in Lissabon gestanden haben. Nur durch die Hilfe von CR7, der schon damals als bester Spieler der Sporting-Jugend galt und entsprechenden Einfluss besaß, durfte der 36-Jährige am Ende doch bleiben. In der Folge entstand eine enge Freundschaft zwischen den beiden Portugiesen. Nach Stationen in seiner Heimat, Italien und England steht Semedo mittlerweile seit nunmehr vier Jahren beim portugiesischen Drittligisten Vitória Setúbal unter Vertrag.

Im Laufe der jahrelangen Freundschaft zu Jose baute Ronaldo auch zu Soraia Semedo eine enge Verbindung auf. Entsprechend emotional fährt er fort: „Nichts kann den Schmerz meines Bruders José Semedo und der ganzen Familie auslöschen, doch wir werden heute wie immer zusammenstehen, um dieser schwierigen Zeit zu begegnen. Ruhe in Frieden, meine Freundin. Wir werden dich nie vergessen.“

Für Ronaldo geht es als Nächstes mit der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Katar (9.10.) und Luxemburg (12.10.), im Anschluss wartet der Meisterschaftskampf mit Manchester United auf den Starstürmer. Aktuell liegen die Red Devils zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Chelsea auf Rang vier.