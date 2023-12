Nach Terzic-Kritik: Kehl-Vertrauter in Dortmund gefeuert

Borussia Dortmund hat sich von seinem Koordinator Sport Slaven Stanic getrennt. Wie der Klub einen Tag vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr/ZDF und Sky) mitteilte, habe man sich einvernehmlich darauf verständigt, die im Mai begonnene Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden.

„Slaven Stanic ist mit einem großen Fußballnetzwerk und viel Erfahrung auf unterschiedlichen Gebieten des Profisports im Sommer zu uns gewechselt“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Intensive Gespräche in den vergangenen Tagen haben jedoch dazu geführt, dass wir einvernehmlich entschieden haben, fortan getrennte Wege zu gehen.“

Stanic betonte, sein Ziel sei es gewesen, seine Fähigkeiten und sein Wissen „gewinnbringend für Borussia Dortmund einzusetzen. Nach den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit bin ich nicht mehr zu 100 Prozent davon überzeugt, diesen Mehrwert noch liefern zu können“. Integrität, Respekt und Vertrauen seien für ihn ein hohes Gut.

Zuvor hatte Sky von internen Spannungen berichtet. Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel in Stuttgart waren keine Fragen zu der Thematik zugelassen worden. Wie der Sender berichtet hatte, soll Stanic Anfang Oktober nach dem Abpfiff des Champions-League-Heimspiels gegen Mailand (0:0) in einer Loge des Dortmunder Stadions harsche Kritik an Trainer Edin Terzic geäußert und sich deshalb den Unmut der Vereinsführung zugezogen haben.

Der BVB steht aktuell auf Tabellenplatz fünf, zehn Punkte hinter dem Erstplatzierten Bayer Leverkusen. Neben Spielen in der Bundesliga und dem DFB-Pokal steht vor der Winterpause auch noch der Champions-League-Kracher gegen Paris St.-Germain am 13. Dezember an. (aw/sid/dpa)