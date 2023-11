Geheimtreffen nach Suspendierung: BVB-Toptalent (17) wird begnadigt

Das von Borussia Dortmund suspendierte Stürmertalent Paris Brunner steht offenbar vor einer Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb. Laut Medienberichten endet die disziplinarische Maßnahme für den 17-Jährigen.

Das soll das Ergebnis eines Geheimtreffens zwischen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, Nachwuchs-Chef Lars Ricken, Brunner und dessen Eltern sein. Eine Bestätigung des Vereins wird in Kürze erwartet.

BVB: Paris Brunner vor DFB-Nominierung

Über die Gründe der knapp zweiwöchigen Suspendierung hatte der Verein mit Verweis auf das geringe Alter des Spielers keine Angaben gemacht. Trainer Edin Terzic hatte von „einem Vorfall“ gesprochen.

Brunner war Ende August vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Er gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft. Es wird erwartet, dass der Torjäger der Dortmunder U19 im Kader der deutschen U17-Nationalmannschaft für die WM in Indonesien steht, der am Mittwoch benannt werden soll. (aw/dpa)