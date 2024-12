Nach Sturz von Assad: Syriens Fußballer mit rascher Änderung

Nach dem Sturz der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad will die syrische Nationalmannschaft künftig in neuen Farben auflaufen. Auf Facebook veröffentlichte der Verband das Foto einiger Spieler in grünen Trikots.

Bislang hatte die Auswahl in Rot gespielt. Es sei eine „historische Veränderung in der Geschichte des syrischen Sports, fern von Vetternwirtschaft und Korruption“, hieß es in dem Post von Sonntag.

Verband plant neue Trikots und neues Logo

Der Verband änderte in den sozialen Netzwerken auch sein Logo. Darauf sind ebenfalls vor grünem Hintergrund ein Falke, ein Fußball und drei rote Sterne zu sehen. Es ähnelt der Flagge der syrischen Revolutionäre – grün, weiß, schwarz mit roten Sternen. Die Regierung unter Langzeitmachthaber Assad hatte eine rot-weiß-schwarze Flagge mit zwei grünen Sternen genutzt.

In Syrien hatten Rebellen nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg am Sonntag die Hauptstadt Damaskus eingenommen. Präsident Assad floh nach Russland. Unklar ist, wie sich die Machtverhältnisse im Land nun entwickeln werden. (dpa/tm)