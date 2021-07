Nach Sexismus-Vorwürfen wegen Thomalla-Spruch: Sky reagiert und setzt Dahlmann ab

Am Mittwoch musste sich Jörg Dahlmann nach einem Kommentar über Union-Berlin-Torwart Loris Karius und seine Freundin Sophia Thomalla zahlreicher Kritik im Internet erwehren. Am Mittag meldete sich der Sky-Reporter selbst zu Wort und entschuldigte sich. Am Mittwochabend reagierte auch der Sender Sky und setzte Dahlmann für ein Spiel ab.

„Jetzt in Berlin sitzt er eben nur auf der Bank“, hatte Dahlmann am Dienstagabend als Kommentator der DFB-Pokal-Partie zwischen Union Berlin und Paderborn über Thomallas Freund Karius, bei den Köpenickern Bankdrücker, gesagt.

Und fortgeführt: „Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen.“

Sky-Reporter Dahlmann wehrt sich gegen Seximusvorwürfe

Diese Aussagen sorgten für Ärger und Sexismus-Vorwürfe, gegen die sich Dahlmann via Instagram wehrte.

„Liebe Instagram-Gemeinde. Viele sind in heller Aufregung wegen eines Spruches, den ich gestern bei Umion Berlin gegen Paderborn in Verbindung mit Sophia Thomalla gemacht habe. Einige werfen mir Sexismus vor“, schrieb der 61-Jährige.

Dahlmann bekräftigte: „Nein, das war nullkommanull sexistisch gemeint. Aber sollte es so angekommen sein, entschuldige ich mich bei den Zuhörern und auch bei Sophia Thomalla (falls sie sich angegriffen fühlt). Sexismus liegt mir ebenso fern wie Rassismus oder Ähnliches. Es war ein flapsiger Spruch, der eben offensichtlich für viele daneben ging. Es steckte in keiner Weise eine böse Absicht dahinter“, so Dahlmann.

Er führte dann zu seiner Verteidigung aus: „Die (soziale) Welt wird immer dünnhäutiger. Na zumindest meine Lebenspartnerin hat über die Sache gelacht.“

Am Mittwochabend sollte Dahlmann eigentlich die DFB-Pokal-Partie zwischen Mainz und Bochum kommentieren. Der Sender Sky setzte den gebürtigen Gelsenkirchener allerdings kurzfristig ab, Marcel Meinert vertrat ihn. (max)