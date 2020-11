Nach schweren Monaten: ARD-Sportschau feiert neues Quotenhoch

Erstmals in dieser Bundesliga-Saison haben mehr als fünf Millionen Zuschauer die „Sportschau“ verfolgt. Durchschnittlich 5,09 Millionen Menschen sahen am Samstag die Höhepunkte des neunten Bundesliga-Spieltages in der ARD. Das ergab nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 19,4 Prozent.



„Wir freuen uns, dass die Akzeptanz der Sportschau wieder das Niveau des Vorjahrs erreicht hat und die Zuschauerinnen und Zuschauer den Fußball im Moment so akzeptieren, wie er coronabedingt eben ausgetragen werden muss“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Sonntag. „Außerdem scheint die Spannung an der Tabellenspitze, die derzeit vorherrscht, ebenfalls gut zu tun.“

Schwache Quoten: Die Sportschau verlor beim Re-Start viele Zuschauer



Nach den schwachen Zahlen beim Re-Start der Bundesliga im Mai haben sich die Werte des Sport-Klassikers wieder stabilisiert. Die Sportschau hatte damals im Vergleich zur Vorsaison mehr als eine Million Zuschauer pro Spieltag verloren.

Auch bei den Spielen der Nationalmannschaft gehen die Quoten deutlich herunter, zuletzt beim 0:6-Debakel der DFB-Auswahl in Spanien, das von der ARD übertragen worden war.