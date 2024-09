Nach schlimmen Verletzungs-Bildern: Diagnose bei Hertha-Profi Gechter da

Zweitligist Hertha BSC muss bis auf Weiteres auf Abwehrspieler Linus Gechter verzichten. Der 20-Jährige hatte sich im Ligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (0:2) eine Schulterverletzung zugezogen wurde bereits am Montag erfolgreich operiert.

Gechter war in der ersten Halbzeit in einem Luftzweikampf mit seinem Teamkollegen Deyovaisio Zeefuik zusammengeprallt und hatte sich dabei verletzt. Das Spiel wurde für mehrere Minuten unterbrochen, Gechter mit einer Trage aus dem Stadion gebracht.

Hertha-Verteidiger Linus Gechter wurde bereits operiert

Die Berliner unterlagen am Sonntagmittag dem aktuellen Zweitliga-Tabellenführer aus Düsseldorf. Dawid Kownacki brachte die Gäste zunächst in Führung. Anschließend folgte die lange Unterbrechung. In der zweiten Halbzeit blieben die zahlreichen Chancen der Hertha ungenutzt. Dafür erzielte Jona Niemiec in der 66. Minute den zweiten Treffer für die Fortuna.

Es war die zweite Niederlage der Berliner in der laufenden Saison – am ersten Spieltag hatten sie ebenfalls im Olympiastadion gegen den SC Paderborn verloren. Die drei Spiele vor der Partie gegen Düsseldorf hatte Hertha BSC wettbewerbsübergreifend gewonnen. (sid/mg)