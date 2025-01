Nach der Entlassung von Nuri Sahin (36) bei Borussia Dortmund übernimmt der Däne Mike Tullberg (39) für das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr). Der BVB-Nachwuchscoach trainiert seit 2020 die Dortmunder U19, zuvor war er ein Jahr für die U23 verantwortlich.

Derweil suchen die BVB-Bosse unter den zahlreichen Trainerkandidaten den perfekten, der die sportlichen Ziele des Tabellenzehnten noch retten kann in dieser Saison. Laut „Bild“ ist aktuell Niko Kovac (53) der Topfavorit. Auch Sky berichtet über das Dortmunder Interesse am Ex-HSV-Profi. Der ehemalige Bayern- und Wolfsburg-Trainer wäre sofort verfügbar und könnte nach dem Bremen-Spiel bis Saisonende übernehmen.

Mike Tullberg sitzt gegen Bremen auf der Dortmunder Bank

Einige weitere prominente Namen sind zudem noch in der Verlosung:

Erik ten Hag (54): Der Niederländer musste Ende Oktober beim englischen Rekordmeister Manchester United gehen, sein Nachfolger Ruben Amorim konnte das Ruder bei den tief gefallenen Red Devils aber bisher auch nicht rumreißen.

Ten Hag war zur Saison 2022/23 zu United gekommen, in seiner Amtszeit sicherte sich der Klub jeweils einmal den Ligapokal (2023) und den FA Cup (2024). Von 2013 bis 2015 betreute ten Hag die zweite Mannschaft von Bayern München, mit Ajax Amsterdam schaffte er es 2019 ins Halbfinale der Champions League.

Roger Schmidt (57): Der ehemalige Bundesliga-Trainer produzierte zuletzt vor allem finanzielle Schlagzeilen. Er kassierte nach seinem Rauswurf beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon eine Abfindung in Höhe von 8,7 Millionen Euro.

Schmidt war im August nach einem schwachen Saisonstart entlassen worden. In seinem ersten Jahr (2022/2023) hatte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen eine herausragende Saison verantwortet: Benfica wurde zum 38. Mal Meister und erreichte das Viertelfinale der Champions League. In seiner Zeit bei Bayer war Schmidt auch für Skandale gut.

Kulttrainer Streich aktuell vereinlos

Christian Streich (59): Der langjährige Kulttrainer des SC Freiburg hat Zeit und sollte nach Monaten ohne Job erholt sein. Sein Nachfolger Julian Schuster verriet jüngst, dass er Streich immer mal wieder beim Einkaufen trifft.

„Es ist nicht so einfach, loszulassen. Aber das ist mir gelungen“, sagte der am Ende der vergangenen Saison beim Sport-Club zurückgetretene Streich zuletzt – und berichtete von seinen Reisen mit dem Fahrrad und der Gartenarbeit. Seine persönliche Bilanz in Dortmund machte ihn stets zu einem gern gesehenen Gast beim BVB: Elf Spiele, ein Punkt, 7:39 Tore.

Auch Fischer ein BVB-Kandidat?

Urs Fischer (58): Seit der Schweizer im November 2023 bei Union Berlin gehen musste, wird er bei nahezu jeder Trainerentlassung in der Bundesliga als Kandidat ins Gespräch gebracht.

Christian Streich (l.) und Urs Fischer (r.) sind derzeit vereinslos. imago/Bernd König Christian Streich (l.) und Urs Fischer (r.) sind derzeit vereinslos.

Fischer führte Union aus der 2. Liga in die Champions League. Zuvor gewann er mit dem FC Basel 2016 und 2017 die Schweizer Meisterschaft.

Matthäus wirbt für Löw als Sahin-Nachfolger

Jogi Löw (64): Am 3. Februar feiert der frühere Bundestrainer seinen 65. Geburtstag. Nach Ansicht von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist das Alter aber kein Problem. Zuletzt sah Matthäus in Löw einen möglichen Übergangsnachfolger Sahins.

Lothar Matthäus hält viel von Ex-Bundestrainer Jogi Löw. imago/Beautiful Sports Lothar Matthäus hält viel von Ex-Bundestrainer Jogi Löw.

Der Weltmeister-Trainer von 2014 sei eine „Idee für die nächsten vier Monate“ bis zum Ende der laufenden Saison. Löw hat seit dem Ende seiner 15-jährigen Amtszeit als Bundestrainer nach dem EM-Achtelfinale 2021 nicht mehr als Trainer gearbeitet. (sid/tm)