Nach rassistischen Beleidigungen gegen Gosens-Kumpel: Klub reagiert

Die AC Florenz hat Konsequenzen aus rassistischen Beleidigungen gegen Stürmer Moise Kean gezogen und rechtliche Schritte eingeleitet. In einer Mitteilung hieß es, dass „alle für diese Gesten verantwortlichen Personen bei den zuständigen Behörden angezeigt wurden“. Der Klub von Robin Gosens drückte zudem sein Mitgefühl für Kean aus.

Der 24-Jährige war im Anschluss an die 1:2-Niederlage bei Inter Mailand am Montagabend in den Sozialen Medien beschimpft worden. „Immer noch im Jahr 2025…“, kommentierte er mit mehreren erbrechenden Emojis, nachdem er zuvor diverse rassistische Hassnachrichten veröffentlicht hatte.

Der italienische Nationalspieler war im vergangenen Sommer von Juventus Turin nach Florenz gewechselt. Derzeit liegt die Fiorentina in der Serie A auf Tabellenplatz sechs. (aw/sid)