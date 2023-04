Nach rassistischem Tweet gegen Nationalspieler: Fußballfan verurteilt

Wegen eines rassistischen Tweets gegen den irischen Nationalstürmer Michael Obafemi ist ein Fußballfan in Wales zu zwölf Wochen Haft verurteilt worden. Die Strafe wurde für anderthalb Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem darf der Anhänger von Swansea City bis zum Ende seiner Strafe abends sein Haus nicht verlassen. Der 26-Jährige darf zudem keine Spiele des Zweitligisten oder der walisischen Nationalmannschaft besuchen, wie das Gericht in der walisischen Stadt am Freitag entschied.

Der Mann hatte den Tweet im Alkoholrausch aus Ärger über einen Wechsel Obafemis von Swansea zu Ligarivale Burnley abgesetzt und ihn nach 20 Minuten wieder gelöscht. In dieser Zeit hatten jedoch schon Dutzende Menschen die Nachricht gelesen und kommentiert.

MOPO

Obafemi zeigte sich in einer Stellungnahme tief verletzt. Der Mann entschuldigte sich bei dem Spieler. Er hat wegen des Falls nach Angaben seines Anwalts seinen Job sowie Freunde verloren. (dpa/tie)