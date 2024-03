Nach Pokal-Aus in Saarbrücken: Gladbach-Profi rassistisch beleidigt

Borussia Mönchengladbachs Stürmer Jordan ist nach der Niederlage im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken (1:2) rassistisch beleidigt worden. Der Amerikaner teilte am Mittwoch via Instagram einen Screenshot der entsprechenden Nachricht, sein Klub ging zudem mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit.

„Enttäuschung und Kritik sind nachvollziehbare Reaktionen auf ein verlorenes Fußballspiel. Hass, Beleidigungen und Rassismus sind es nicht und werden es nie sein!“, schrieben die Gladbacher auf Social Media: „Wir treten Diskriminierung und Ausgrenzung jedweder Form entschlossen entgegen. Die gesamte Fohlenfamilie steht zu dir, Jordan!“

Der Vorfall kommt wenige Tage vor dem Aktionsspieltag der Deutschen Fußball Liga (DFL), die am kommenden Wochenende ein Zeichen gegen Diskriminierung und für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt. Der 26. Spieltag in den beiden höchsten deutschen Spielklassen steht unter dem Motto: „Together! Stop Hate. Be a Team.“