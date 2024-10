Nach Pokal-Aus: BVB-Boss Ricken spricht über Sahins Zukunft

Auch nach dem frühen Ausscheiden im DFB-Pokal will Borussia Dortmund keine Diskussion um Trainer Nuri Sahin aufkommen lassen.

„Wir führen ausschließlich Diskussionen darüber, wie wir unsere Qualität auf den Platz bekommen bzw. Spiele gewinnen. Über nichts anderes“, antwortete BVB-Geschäftsführer Lars Ricken der „Bild“ auf die Frage, ob es auch bei einer weiteren Niederlage am Samstag gegen RB Leipzig keine Trainer-Diskussion geben werde.

DFB-Pokal: BVB schied gegen den VfL Wolfsburg aus

Ricken sieht keine Probleme zwischen Sahin und der Mannschaft. „Ich sehe Nuri nach Spielen natürlich auch nachdenklich, aber trotzdem fokussiert und kommunikativ. Sein Verhältnis zur Mannschaft ist intakt, er bereitet die Spiele mit seinem Team sehr gut vor und nach. Das ist akribisch, analytisch“, sagte der 48-Jährige.

Die Dortmunder stecken früh in der Saison in einer sportlichen Krise, am Dienstag waren sie in der 2. Runde des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg ausgeschieden. Auch in Bundesliga und Champions League gab es zuletzt Rückschläge. (aw/dpa)