Nach Müller-Comeback: Löw holt auch Hummels zur EM zurück – Reus verzichtet!

Neben Thomas Müller steht auch Mats Hummels offenbar vor einem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Wie Sport1 berichtet, holt Bundestrainer Joachim Löw den Dortmunder für die EM in diesem Sommer zurück.

Müller und Hummels, die beiden Weltmeister von 2014, waren wie auch Jérôme Boateng nach der blamablen WM 2018 in Russland und dem misslungenen Neustart im Anschluss von Löw aussortiert worden – für seine letzte Mission denkt der Bundestrainer nun um.

Sport 1: Löw beruft Hummels für die EM ins DFB-Team

Der 32 Jahre alte Innenverteidiger Hummels werde im EM-Kader von Löw stehen, schrieb Sport1 auf seiner Internetseite. Der DFB bestätigte die Personalie zunächst nicht. Löw will seinen Kader für die EM-Endrunde vom 11. Juni bis 11. Juli offiziell an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) bekanntgeben.

Hummels-Comeback schon am 2. Juni gegen Dänermark?



Angreifer Müller und Abwehrspieler Hummels waren viele Jahre Stamm- und Führungskräfte im Löw-Team. Ihr Comeback könnten beide schon beim EM-Test am 2. Juni in Innsbruck gegen Dänemark feiern.

Kehrtwende: Löw holt nach Müller auch Hummels zurück

Der Umbruch im DFB-Team in Richtung Jugend war zuletzt von vielen Unsicherheiten und Blamagen begleitet worden. Löw hatte öffentlich immer darauf verwiesen, dass er seine Entscheidungen ständig hinterfragen würde: „Ich habe die Tür weder geöffnet noch geschlossen. Man muss sich überlegen, ob man in der Pandemie den Umbruch unterbrechen muss. Vor einem Turnier hinterfrage ich immer alles noch mal.“

Abwehr-Chaos: Hummels soll’s für Löw jetzt richten

Die Abwehrprobleme des viermaligen Weltmeisters nicht nur bei den historischen Niederlagen in Spanien (0:6) und jüngst in der neuen WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien (1:2) sowie Hummels‘ gute Saisonleistungen haben offenbar gleichermaßen zum Umdenken beim Bundestrainer geführt.

Hummels spielte mit Dortmund eine ganz starke Saison



Der Abwehrchef von Borussia Dortmund fing in der Liga nicht nur die meisten gegnerischen Zuspiele ab (530), gewann 65 Prozent seiner Zweikämpfe und 75 Prozent seiner Kopfballduelle – Hummels erzielte mit fünf Treffern auch die meisten Tore aller Verteidiger.

BVB: Marco Reus verzichtet auf die EM

Mit der Nationalmannschaft hat der Routinier bisher 70 Länderspiele bestritten, das vorerst letzte im November 2018 gegen die Niederlande. Müller durfte bei diesem 2:2 in der Nations League vor seiner Ausbootung noch zum 100. Mal für Deutschland auflaufen. Müller und Hummels hatten selbst nie vom Ende ihrer Nationalmannschaftskarriere gesprochen.

Hummels‘ Dortmunder Vereinskollege Marco Reus wird dagegen nicht zum Kader zählen. Das gab der Offensivspieler, bei Instagram bekannt. „Nach einer komplizierten, kräftezehrenden und am Ende ‚Gott sei Dank‘ erfolgreichen Saison habe ich gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren“, schrieb Reus. Der 31-Jährige hatte zuletzt im Oktober 2019 für Deutschland gespielt.

In der Vorrunde des EM-Turniers, das in elf Ländern ausgetragen wird, muss das deutsche Team in München gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) antreten.