Spielen die zwei besten Fußballer der Welt bald Seite an Seite in Paris? Wie die spanische Sportzeitung „AS“ berichtet, steht Paris Saint-Germain nach der Verpflichtung von Lionel Messi vor dem nächsten Transfercoup: Cristiano Ronaldo soll sich nächsten Sommer den Franzosen anschließen!

Die Pariser wollen Ronaldo als Nachfolger von Kylian Mbappe verpflichten. Der 22-Jährige wird von Real Madrid umworben. Sein Vertrag in Paris läuft 2022 aus. Eine Vertragsverlängerung ist Berichten nach gescheitert.

Wegen Lionel Messi: Kylian Mbappe will Paris verlassen – kommt Cristiano Ronaldo?

Der französische Journalist Thibaud Vézirian schrieb auf Twitter: „Kylian Mbappé will gehen. Er hat um seine Freigabe gebeten und will nicht verlängern. Entweder ist es Real Madrid in diesem Sommer oder ein Freifahrtschein in einem Jahr. Er hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er nicht mit Messi spielen wolle.“

Die Verantwortlichen von PSG haben sich bereits mit Ronaldos Berater Jorge Mendes über ihre Pläne ausgetauscht. Der Portugiese steht noch bis 2022 bei Juventus Turin unter Vertrag. Danach wäre er ablösefrei zu haben und soll bei Paris Saint-Germain einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben. Bei Vertragsende wäre Ronaldo 39 Jahre alt.