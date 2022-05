Magath-Nachfolger: Herthas Favorit trainiert aktuell in Russland

Nach der vermutlichen Rettung der Hertha durch Trainer Felix Magath, haben die Berliner ihren Wunschnachfolger gefunden. Laut „Kicker“ heißt es das Sandro Schwarz ganz oben auf der Liste der Herthaner stehen soll.

Im Topspiel am Samstagmittag (18.30 Uhr/Sky) könnte der Hertha BSC den Klassenerhalt gegen den FSV Mainz 05 perfekt machen, großen Anteil daran hat vor allem Felix Magath. Der Ex-HSV-Trainer kam Mitte März als Ersatz für Tayfun Korkut in die Hauptstadt, dort erhielt er einen Vertrag bis Saisonende.

Seit seiner Übernahme holte die Hertha sechs Punkte aus zehn Spielen und arbeitete sich somit aus dem Tabellenkeller (Platz 17) auf Platz 15 hoch.

Die Frage ist nun: Was passiert nach der Saison mit Magath? Der 68-Jährige kann sich einen Verbleib als Trainer über den Sommer vorstellen, sagte bei Sky: „Ich schließe nichts aus, weil ich glaube, dass sich die meisten Menschen zu schnell selbst begrenzen.” Die Hauptstädter jedoch wollen eine andere Richtung einschlagen, denn laut „Kicker“ gilt Ex-Mainz Trainer Sandro Schwarz als der Wunschkandidat der Hertha.

Sandro Schwarz trainiert aktuell Dynamo Moskau

Schwarz trainiert seit Oktober 2020 den russischen Top-Klubs Dynamo Moskau, mit den er aktuell auf Platz zwei der russischen Liga und im Halbfinale des Pokals steht. Trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wird der 43-jährige bis Saisonende noch als Trainer in der Hauptstadt fungieren und dann seine Zukunft abwägen. Ein Abschied scheint, trotz Vertrag bis 2024, wahrscheinlich.

Sandro Schwarz gilt nicht als der einzige Kandidat für ein Engagement in Berlin. Auch der Name des Ex-Frankfurt-Trainers Nico Kovac wurde zuletzt öfter mit der Hertha in Verbindung gebracht. Zuletzt zeigte sich der gebürtige Berliner jedoch ablehnend der Trainerposition in seiner Heimatstadt gegenüber.