Nach Ligapokal-Sieg mit Paris: Wütender Tuchel geht auf französische Medien los

Mit dem Sieg über Olympique Lyon haben Thomas Tuchel und Paris St. Germain am Freitagabend den französischen Ligapokal und somit den bereits vierten nationalen Titel in dieser Saison gewonnen. Mehr geht nicht, zumal der Hauptstadtklub im Viertelfinale der Champions League steht. Französische Medien sahen nach dem 6:5 nach Elfmeterschießen trotzdem Anlass zur Kritik. Zu Unrecht, fand Trainer Tuchel – und schoss zurück!

0:0 hatte es nach 90 Minuten im Spiel gegen Lyon gestanden, am Ende siegte wieder einmal Paris. Der bereits sechste Titel unter Tuchel in seiner zweiten Saison. Offenbar nicht für jeden ausreichend. „Paris feiert seine Pokale, aber es fehlt ihnen an Leichtigkeit“, kommentierte die französische Tageszeitung „Le Parisien“.

PSG-Trainer Tuchel ohne Verständnis für Kritik

Tuchel zeigte kein Verständnis für die Kritik. „Für mich ist das klar: Sie finden immer etwas Negatives”, sagte 46-Jährige in Richtung der Pressevertreter. „Zeigen Sie mir eine Mannschaft, die bei jedem Spiel vier oder fünf Tore schießt. Das ist nicht möglich.“ Immer müsse nach den Problemen gesucht werden. „Es gibt kein Problem, wir haben gewonnen“, stellte der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer klar.

Die PSG-Stars um Neymar (3. v. l.) feiern den Sieg im Finale des Ligapokals. imago images/PanoramiC Foto:

Und während die französische Sportzeitung „L’Equipe“ das Finale gegen Lyon hinsichtlich der Intensität und der Vorstellung der Pariser als „oft enttäuschend” wahrnahm, betonte Tuchel: „Ich bin stolz auf mein Team. Sie spielen gerne zusammen.“

Champions League: Paris trifft auf Atalanta Bergamo

Beweisen können das die Paris-Stars um den Brasilianer Neymar im Viertelfinale der Königsklasse. Am 12. August trifft der neunmalige französische Meister in Lissabon auf Atalanta Bergamo und muss dort auf Weltmeister Kylian Mbappe verzichten.

(max)