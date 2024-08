Nach Lachgas-Video: Tottenham supendiert 35-Millionen-Star vor Saisonstart

Am Wochenende startet die Premier League in die neue Saison. Nicht dabei: Tottenhams Yves Bissouma. Nachdem der Mittelfeldakteur ein Video von sich postete, in welchem er Lachgas aus einem Ballon konsumierte, suspendierte ihn sein Klub vorerst.

„Er wird am Montag nicht zur Verfügung stehen. Wir haben ihn für das Spiel am Montag suspendiert“, erklärte Tottenham-Trainer Ange Postecoglou. Der Verein startet am Montag, den 19. August gegen Leicester City in die neue Spielzeit.

Yves Bissouma fehlt Tottenham Hotspur vorerst

Lachgas wird normalerweise zur Narkose genutzt und kann ernste gesundheitliche Schäden in Form eines Sauerstoffmangels hervorrufen. Zudem besteht eine erhöhte Verletzungs- und Unfallgefahr. Immer wieder wird das Gas als Droge missbraucht und sorgte damit auch in jüngster Vergangenheit für viel Aufsehen im Netz.

In Großbritannien ist der Besitz von Lachgas aus Freizeitgründen seit 2023 verboten. Ein Verstoß gegen die Vorschrift kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

In einem Video entschuldigte sich Bissouma (Marktwert laut transfermarkt.de: 35 Millionen Euro) bereits für sein Verhalten. „Das war ein schwerer Mangel an Urteilsvermögen. Ich weiß, wie ernst die Sache ist und welche gesundheitlichen Risiken damit verbunden sind, und ich nehme auch meine Verantwortung als Fußballer und Vorbild sehr ernst.“

Für Postecoglou reichte dies nicht aus. „Es gibt immer noch Sanktionen und einige davon sind erzieherischer Natur. Er ist ein Fußballer mit Verantwortung“, und weiter: „Es geht darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Er hat sich bei mir, dem Verein und allen Beteiligten entschuldigt, aber das ist nur ein Teil davon.“

Der Coach erklärte: „Er muss das Vertrauen zu mir und dem Team zurückgewinnen. Die Tür steht ihm offen und wir können ihm helfen, zu erkennen, dass die Entscheidungen, die er trifft, Auswirkungen auf das Team haben.“

Wann der 27-Jährige zu seinem Team zurückkehren darf, ist noch offen.