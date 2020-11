Nach Kung-Fu-Tritt: Hannover-Profi mit 15 (!) Stichen am Ohr genäht

Da sah richtig übel aus! Niklas Hult, Schwede vom Zweitligisten Hannover 96, musste beim torlosen Unentschieden gegen Erzgebirge Aue am Samstag mit einer klaffenden Wunde am linken Ohr in der 72. Minute ausgewechselt werden. Die Wunde musste mit 15 Stichen genäht werden!

Die klaffende Wunde hatte Hult bei einem Zweikampf mit Aues Ben Zolinski erlitten, der den Skandinavier bei Kung-Fu-Tritt mit dem Fuß am Ohr getroffen hatte.

Hannover 96: Niklas Hult Profi mit 15 Stichen am Ohr genäht

Zolinski kam mit der Gelben Karte davon. Möglicherweise steht Hult der schwedischen Auswahl in den kommenden Länderspielen nicht zur Verfügung.

Nach dem ersten Heim-Rückschlag der Saison kommt die anstehende Liga-Unterbrechung Hannover 96 derweil nicht ungelegen. „Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt in der Länderspielpause nach den zwei Spielen, in denen wir nur einen Punkt geholt haben, noch einmal durchschnaufen und uns wieder neu sortieren können - und dann gehen wir mit voller Kraft in die nächsten Spiele“, sagte Torwart Michael Esser. „In Würzburg wollen wir unseren ersten Auswärtssieg holen.“

0:0 gegen Aue: Erster Heimpatzer von Hannover 96 in der Zweiten Liga

Nach zuvor drei überzeugenden Heimsiegen gegen den Karlsruher, Braunschweig und Düsseldorf musste sich der Aufstiegskandidat aus Niedersachsen gegen Aue zum ersten Mal in dieser Spielzeit zu Hause mit einer Punkteteilung begnügen.



„Wir hatten zahlreiche Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben“, sagte Esser und hatte recht. Alleine die beiden Angreifer Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt ließen teils beste Chancen liegen. „Viel haben wir heute nicht zugelassen, aber es ist ärgerlich, dass wir selber kein Tor erzielt haben“, sagte Esser.

Das torlose Remis gegen die durchaus ordentlich in die Saison gestarteten Sachsen fällt deshalb negativ ins Gewicht, weil 96 zuvor auf fremden Plätzen nichts gelang. In drei Auswärts-Ligaspielen in dieser Saison gab es bislang drei Niederlagen.