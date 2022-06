Nach Kritik: Schweini kriegt zur WM neue Moderatorin an die Seite

Reporter/Experten-Duos gehören bei der ARD zu jedem großen Fußballturnier dazu. Während einst Günther Netzer und Gerhard Delling durch die Turniere führten, begleiteten im vergangenen Jahr Bastian Schweinsteiger und Jessy Wellmer gemeinsam die Europameisterschaft. Kein halbes Jahr vor der WM verändert das Erste nun aber das Team.

Zur EM 2021 hatten Schweinsteiger und Wellmer Kevin Kuranyi und Julia Scharf abgelöst, die durch die WM 2018 in Russland geführt hatten. Während des Turniers war das Duo immer wieder unterschiedlichster Kritik ausgesetzt. Speziell Wellmers Aussagen nach dem Ausscheiden im Achtelfinale gegen England wurden äußerst kritisch betrachtet.

Die 42-Jährige schloss das Interview mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw ab mit: „Wie sagt man: Ende gut, alles gut? Oder Ende gut, nicht alles gut?“ Worte, die nach dem letzten Spiel nach 15 Jahren Amtszeit an den Bundestrainer äußerst unglücklich wirkten.

WM in Katar: Neues ARD-Team mit Schweinsteiger und Sedlaczek

Wie die „Sport Bild“ nun berichtet, steht der Ersatz an der Seite von Schweinsteiger nun fest. Esther Sedlaczek soll an der Seite der Bayern-Legende durch die Winter-WM leiten. Die beiden standen sich bereits in Partien des DFB-Pokals sowie wie auch bei der Auslosung der WM-Gruppen zur Seite. Darüberhinaus leitete die 36-Jährige im vergangenen Jahr bereits den Sportschauclub zur EM.

Ganz verschwinden aus der WM-Berichterstattung wird Jessy Wellmer jedoch nicht. Zwar steht die 42-Jährige nicht weiter an der Seite von „Schweini“, könnte aber laut Medienberichten ein eigenes Talk-Format bekommen. Zudem wird sie auch in der kommenden Saison zusammen mit Sedlaczek und Alexander Bommes (46) durch die wöchentliche Sportschau führen.

Bei der WM wird Bommes zudem aus dem Studio heraus zusammen mit Experten eine Talkrunde moderieren, welche sich mit den aktuellsten Themen der Weltmeisterschaft beschäftigen wird. (pw)