Nach Kritik an Regierung: Türkischer Top-Klub kassiert Fan-Sperre

Fenerbahçe Istanbul muss ein Auswärtsspiel wegen regierungskritischer Rufe im Stadion ohne seine Fans bestreiten. Die Zuschauer seien vom Spiel am Samstag gegen Kayserispor ausgeschlossen, entschied am Freitag ein Gericht in Kayseri und bestätigte damit eine vorangegangene Entscheidung des örtlichen Sicherheitsrates.

Fenerbahçe-Fans hatten beim Heimspiel gegen Konyaspor regierungskritische Slogans gerufen und die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zum Rücktritt aufgerufen. Ob die Kritik in direktem Zusammenhang mit den verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei stand, war nicht klar.

Indes skandierten auch Fans des Stadtrivalen Beşiktaş: „Regierung, tritt zurück“. (dpa/tie)