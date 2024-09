Nach heftiger Kritik von Hamann: So fällt der Konter von Musiala im Interview aus

Die wichtigste Reaktion auf die Kritik von TV-Experte Didi Hamann an seiner Person lieferte Jamal Musiala beim 5:0 des FC Bayern München gegen Werder Bremen mit einer souveränen Vorstellung auf dem Platz. Wenig überraschend wurde Musiala nach dem Spiel dennoch auf die Hamann-Aussagen angesprochen – und reagierte dabei ähnlich abgeklärt.

„Für mich ist Kritik immer wichtig“, betonte der Offensivstar zwar am Sky-Mikrofon, schob jedoch hinterher: „Aber am wichtigsten ist für mich, was der Trainer zu mir sagt. Außerdem bin ich auch sehr selbstkritisch.“

Jamal Musiala reagiert auf Kritik von Didi Hamann

Hamann hatte Musiala zuletzt als „Einzelspieler“ und „oft Alleinunterhalter“ bezeichnet, den er an Stelle der Bayern sofort gegen Leverkusens Florian Wirtz tauschen würde.

In Bremen hatte sich Musiala von dem Wirbel um seine Person unbeirrt gezeigt und seinen überzeugenden Auftritt mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 garniert.