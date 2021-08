Nach Frankfurt-Gerüchten: Trainer Schmidt trifft klare Aussage über seine Zukunft

Die Frankfurter Eintracht hat bei der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison offenbar eine Absage erhalten. Denn der frühere Leverkusen-Trainer Roger Schmidt will bei seinem aktuellen Verein bleiben und nicht neuer Frankfurt-Coach werden.

Schmidt hat seinen Verbleib bei der PSV Eindhoven garantiert. „Ich bin nicht für ein Jahr hier hingekommen“, wurde der 54 Jahre alte Coach am Freitag vom „Telegraaf“ zitiert, nachdem der zuletzt vor allem bei Eintracht Frankfurt als neuer Cheftrainer und Nachfolger von Adi Hütter (zu Borussia Mönchengladbach) gehandelt worden war.

Gerüchte um Frankfurt-Job: Trainer Schmidt will bei der PSV bleiben



Man habe eine zweijährige Zusammenarbeit vereinbart, so Schmidt, „minimal. Ich gucke auf die kommende Saison und hoffe, mit der Mannschaft in der Champions League aktiv zu sein“. Im Fußball müsse man immer mit Gerüchten leben, besonders am Ende seiner Saison. „Daran kann ich nichts ändern“, betonte Schmidt, der von 2014 bis 2017 den Bundesligisten Bayer Leverkusen betreut hatte. Seit mehr als einem Jahr ist er Coach der PSV.

Und dort läuft es aktuell ziemlich gut: Man steht auf Platz zwei in der Liga, aber mit zwölf Punkten Abstand auf Tabellenführer Ajax Amsterdam. Alles sieht aktuell nach Kurs auf die Champions League für Schmidt und die beiden deutschen Nationalspieler Mario Götze und Philipp Max aus. (sid/abin)